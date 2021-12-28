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Топ-5 врачей, к которым украинцы чаще всего обращались в 2021 году

28 декабря 2021, 09:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лікарняний
Источник: Depositphotos

В течение 2021 года украинцы взяли 16 600 674 е-направления к узкопрофильным врачам, чаще всего они обращались к неврологу.

Кроме того, достаточно много граждан нуждались в консультации хирурга, офтальмолога и ЛОРа.

Статистика обращений по е-направлениям:

  • невролог – 1 891 272;
  • хирург – 1 486 905;
  • офтальмолог – 1 483 261;
  • ЛОР – 1 469 992;
  • травматолог – 1 119 851.

Кроме того, в Национальной службе здоровья Украины напомнили, что любой украинец может обратиться к узкопрофильному специалисту по е-направлению.

Однако есть случаи, когда такой документ не требуется. К ряду специалистов можно обратиться без него:

  • гинекологу, в том числе детскому;
  • психиатру;
  • наркологу;
  • стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);
  • фтизиатру;
  • врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
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Также в Украине каждый гражданин должен заключить соглашение с семейным врачом и обращаться к нему при жалобах на состояние здоровья. Врача общей практики можно изменить в случае смены места жительства или других ситуаций, заключив другое соглашение.

Источник: НСЗУ Национальная служба здоровья Украины

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МОЗ Украины , статистика
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