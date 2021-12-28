Топ-5 врачей, к которым украинцы чаще всего обращались в 2021 году

В течение 2021 года украинцы взяли 16 600 674 е-направления к узкопрофильным врачам, чаще всего они обращались к неврологу.
Кроме того, достаточно много граждан нуждались в консультации хирурга, офтальмолога и ЛОРа.
Статистика обращений по е-направлениям:
- невролог – 1 891 272;
- хирург – 1 486 905;
- офтальмолог – 1 483 261;
- ЛОР – 1 469 992;
- травматолог – 1 119 851.
Кроме того, в Национальной службе здоровья Украины напомнили, что любой украинец может обратиться к узкопрофильному специалисту по е-направлению.
Однако есть случаи, когда такой документ не требуется. К ряду специалистов можно обратиться без него:
- гинекологу, в том числе детскому;
- психиатру;
- наркологу;
- стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);
- фтизиатру;
- врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
Также в Украине каждый гражданин должен заключить соглашение с семейным врачом и обращаться к нему при жалобах на состояние здоровья. Врача общей практики можно изменить в случае смены места жительства или других ситуаций, заключив другое соглашение.