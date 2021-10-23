В Украине выявляют все больше случаев подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

О том, сколько производств открыто на территории страны, а также как проверяют подлинность документов, рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

— Настолько острая в Украине ситуация с подделкой Covid-сертификатов?

— Цифровые Covid-сертификаты подделке не подлежат. Украина была одной из первых стран за пределами ЕС, которая прошла оценку технического соответствия по требованиям Еврокомиссии и была добавлена ​​к доверительной сети ЕС.

Их подделать нельзя. Можно лишь внести недостоверные данные в электронную систему Минздрава Украины о проведении прививки. Такие данные может внести врач, который их закрепляет своей электронной подписью.

— Сколько производств сейчас открыли на территории страны?

— Сейчас открыты только Национальной полицией 732 уголовных производства, 349 лицам было объявлено подозрение, и 281 производство было направлено в суд. Есть 10 обвинительных приговоров суда о привлечении к ответственности за такие неправомерные действия.

— Кому сейчас грозит ответственность за подделку документов?

— Ответственность предусмотрена для тех, кто подделывает.

Кроме того, Минздрав инициировал законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности как для тех, кто подделывает, так и для тех, кто их использует.

— Как в Украине проверяют документы?

— Для пограничной службы, которая осуществляет проверку иностранных сертификатов, то есть граждан, въезжающих на территорию страны, предусмотрены планшеты и отдельное программное обеспечение SafeBorder. По этому программному обеспечению они осуществляют проверку документов тех людей, которые пересекают границу.

Для представителей бизнеса есть возможность проверять такие документы с помощью сервиса Дія. Сканировав QR-код, можно проверить подлинность документа.

Кроме того, были созданы несколько сотен бригад, которые осуществляют мониторинг соблюдения карантинных требований. Они также снабжены планшетами, чтобы сканировать и проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса.