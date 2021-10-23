В Україні виявляють все більше випадків підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про те, скільки проваджень відкрито на території країни, а також як перевіряють справжність документів, розповіла заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

– Настільки нагальною в Україні є ситуація з підробкою Covid-сертифікатів?

– Цифрові Covid-сертифікати підробці не підлягають. Україна була однією з перших країн поза межами ЄС, яка пройшла оцінку технічної відповідності за вимогами Єврокомісії та була додана до довірчої мережі ЄС.

Їх підробити не можна. Можна лише внести недостовірні дані до електронної системи МОЗ України про проведення щеплення. Такі дані може внести лікар, який їх закріплює своїм електронним підписом.

– Скільки проваджень наразі відкрито на території країни?

– Заразі відкрито лише Національною поліцією 732 кримінальних провадження, 349 особам було оголошено підозру, та 281 провадження було направлено до суду. Є 10 обвинувальних вироків суду про притягнення до відповідальності за такі неправомірні дії.

– Кому зараз загрожує відповідальність за підробку документів?

– Відповідальність передбачена для тих, хто підробляє.

Крім того, МОЗ ініціювало законопроект, який передбачає посилення кримінальної відповідальності як для тих, хто підробляє, так і для тих, хто їх використовує.

– Як в Україні перевіряють документи?

– Для прикордонної служби, яка здійснює перевірку іноземних сертифікатів, тобто громадян, які в’їжджають на територію країни, передбачені планшети та окреме програмне забезпечення SafeBorder. За цим програмним забезпеченням вони здійснюють перевірку документів тих людей, які перетинають кордон.

Для представників бізнесу є можливість перевіряти такі документи через сервіс Дія. За допомогою сканування QR-коду можна перевірити справжність документу.

Крім того, було утворено кілька сотень бригад, які здійснюють моніторинг дотримання карантинних вимог. Вони також забезпечені планшетами, аби сканувати та перевіряти сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.