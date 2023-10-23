Команда ученых Университета Лозанны в Швейцарии в ходе научного эксперимента выяснила, что у мам, которые играли в тетрис в течение 15 минут спустя шесть часов после экстренного кесарева сечения, было значительно меньше симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Отмечается, что исследование проводилось строгим образом с использованием рандомизированного контролируемого двойного слепого протокола, что повысило надежность и устойчивость результатов.

Сообщается, что в эксперименте участвовали 146 женщин, половину из которых попросили сыграть в тетрис, а половине дали плацебо.

Сейчас смотрят

— Такая терапия воздействует на зрительно-пространственную область мозга, отвечающую за зрение и ориентацию в пространстве, — объясняют ученые.

По их словам, действуя таким образом, тетрис мешает консолидации в памяти травматических образов, которые играют решающую роль в развитии ПТСР.

Поскольку консолидация памяти происходит в течение нескольких часов, игра в тетрис вскоре после трудного события может предотвратить развитие расстройств психики.

— Мы полны энтузиазма, потому что мероприятие проводилось под наблюдением акушерок и медсестер в родильных отделениях, что показывает, что его можно интегрировать в повседневный уход, — отметила ведущий автор Камилла Дефорж.

По ее словам, результаты могут оказать существенное влияние не только на профилактику ПТСР после травматических родов, но и после других видов травм.

Сообщается, что каждая пятая женщина страдает от стресса после экстренного кесарева сечения, а ПТСР, связанное с родами, является распространенным психическим расстройством.

Оно проявляется в виде воспоминаний и ночных кошмаров, раздражительности, проблем со сном и повышенной настороженности в отношении ребенка. Эти симптомы могут серьезно нарушить повседневную жизнь и иметь последствия для всей семьи.

В настоящее время профилактика посттравматического стрессового расстройства, связанного с родами, является сложной задачей из-за отсутствия научно обоснованных методов лечения.

Источник: Express