Команда вчених Університету Лозанни у Швейцарії під час наукового експерименту з’ясувала, що в мам, які грали в тетріс протягом 15 хвилин через шість годин після екстреного кесаревого розтину, було значно менше симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Зазначається, що дослідження проводилося суворим чином з використанням рандомізованого контрольованого подвійного сліпого протоколу, що підвищило надійність і стійкість результатів.

Повідомляється, що в експерименті брали участь 146 жінок, половину з яких попросили зіграти в тетріс, а половині дали плацебо.

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– Така терапія впливає на зорово-просторову ділянку мозку, що відповідає за зір і орієнтацію в просторі, – пояснюють учені.

За їхніми словами, діючи таким чином, тетріс заважає консолідації в пам’яті травматичних образів, які відіграють вирішальну роль у розвитку ПТСР.

Оскільки консолідація пам’яті відбувається протягом кількох годин, гра в тетріс незабаром після важкої події може запобігти розвитку розладів психіки.

– Ми сповнені ентузіазму, тому що захід проводили під наглядом акушерок і медсестер у пологових відділеннях, що показує, що його можна інтегрувати в повсякденний догляд, – зазначила провідна авторка Камілла Дефорж.

За її словами, результати можуть мати істотний вплив не тільки на профілактику ПТСР після травматичних пологів, а й після інших видів травм.

Повідомляється, що кожна п’ята жінка страждає від стресу після екстреного кесаревого розтину, а ПТСР, пов’язане з пологами, є поширеним психічним розладом.

Він проявляється у вигляді спогадів і нічних кошмарів, дратівливості, проблем зі сном і підвищеної настороженості щодо дитини. Ці симптоми можуть серйозно порушити повсякденне життя і мати наслідки для всієї родини.

Нині профілактика посттравматичного стресового розладу, пов’язаного з пологами, є складним завданням через відсутність науково обґрунтованих методів лікування.

Джерело: Express