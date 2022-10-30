ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) – це свого роду душевна рана, яка пов’язана з переживаннями психотравмуючих подій. Як розпізнати ПТСР Факти ICTV дізнавались у кризового психолога Галини Бурковської.

ПТСР – це порушення інтеграції пам’яті. Пам’ять болісна і наповнює всю свідомість. У людей, які страждають від ПТСР часто з’являються неспецифічні симптоми.

– Нав’язливі спогади, галюцинації, нічні жахіття, безсоння. Життя цих людей втрачає фарби і стає суцільною “чорною смугою”, – пояснює психологиня Галина Бурковська.

За словами фахівця, такі люди мають загострену пильність без причини. Вони лякаються звичайних звуків. Це викликає в них паніку, з’являється бажання одразу шукати собі схованку або стати в бойову позицію.

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– Люди з ПТСР мають підвищену тривожність, страх, провину, невпевненість в собі, страх переслідувань. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що тривожність може проявлятись як реальний біль: спазми у шлунку, головний біль, ломота в спині, – застерігає психолгиня.

Підвищена агресія спонукає вирішувати незначні проблеми та питання за допомогою грубої сили. Люди з ПТСР часто не можуть проявляти свої почуття, співпереживати, радіти, дружити.

– Спостерігається погіршення пам’яті, і люди можуть забувати звичайні буденні речі. Їм важко зосередитися. Вони відчувають провину за те, що вижили в ситуації, в які інші позбулися життя, – каже Галина Бурковська

Також, за словами фахівчині, у таких людей бувають думки про самогубство, які з’являються час від часу та є нав’язливими.

Якщо не звертати увагу на ці прояви, то є ймовірність посилення вже наявних симптомів та отримати залежність від алкоголю та наркотиків, втратити стосунки в родині, хворіти та втратити бажання жити.

Проживання психотравмуючої події є величезним стресом та випробуванням для будь-якої особи.

– Треба обов’язково оцінити наявність симптомів ПТСР та їх вплив на життя, – каже психологиня. – Важливо стабілізувати свій внутрішній стан, дистанціюватися від самої події. Бути в безпечному місці, яке не викликає травмуючи спогадів.

Важливо делікатно опрацьовувати спогади перетворюючи їх в історію. Переосмислити значення цієї події. Переживати травмуючу історію знову і знову, та ділитися нею з іншими.

– Треба продовжувати жити та творити своє життя, зробивши висновки з отриманого досвіду. Відновити себе за допомогою природи, терапевтичних технік, медитації, – каже Галина Бурковська.

Для того щоб зцілити травму, потрібно мати мудрого слухача – психотерапевта. Не потрібно гасити пожежу, якщо ви не вмієте цього робити. Зверніться за допомогою! Індивідуальна та групова робота допоможе вам зберегти та відновити своє здоров’я.