ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это своего рода душевная рана, которая связана с переживаниями психотравмирующих событий. Как распознать ПТСР Факты ICTV узнавали у кризисного психолога Галины Бурковской.

ПТСР – это нарушение интеграции памяти. Память болезненна и наполняет все сознание. У людей, страдающих ПТСР часто появляются неспецифические симптомы.

— Навязчивые воспоминания, галлюцинации, ночные ужасы, бессонница. Жизнь этих людей теряет краски и становится сплошной “черной полосой”, – объясняет психолог Галина Бурковская.

По словам специалиста, такие люди обладают обостренной бдительностью без причины. Они пугаются обычных звуков. Это вызывает у них панику, появляется желание сразу искать себе укрытие или становиться в боевую позицию.

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— Люди с ПТСР обладают повышенной тревожностью, страхом, виной, неуверенностью в себе, страхом преследований. А еще хочу обратить ваше внимание на то, что тревожность может проявляться как реальная боль: спазмы в желудке, головные боли, ломота в спине, – предостерегает психолог.

Повышенная агрессия побуждает решать незначительные проблемы и вопросы грубой силой. Люди с ПТСР часто не могут проявлять свои чувства, сопереживать, радоваться, дружить.

– Наблюдается ухудшение памяти, и люди могут забывать обычные обыденные вещи. Им тяжело сосредоточиться. Они чувствуют вину за то, что выжили в ситуации, в которые другие лишились жизни, — говорит Галина Бурковская

Также, по словам специалиста, у таких людей бывают мысли о самоубийстве, которые появляются время от времени и навязчивы.

Если не обращать внимания на эти проявления, то есть вероятность ужесточения уже имеющихся симптомов и получить зависимость от алкоголя и наркотиков, потерять отношения в семье, болеть и потерять желание жить.

Проживание психотравмирующего события является огромным стрессом и испытанием для любого человека.

– Надо обязательно оценить наличие симптомов ПТСР и их влияние на жизнь, – говорит психолог. – Важно стабилизировать свое внутреннее состояние, дистанцироваться от самого события. Быть в безопасном месте, которое не вызывает травмирующих воспоминаний.

Важно деликатно прорабатывать воспоминания, превращая их в историю. Переосмыслить значение этого события. Переживать травмирующую историю снова и снова, и делиться ею с другими.

– Надо продолжать жить и творить свою жизнь, сделав выводы из полученного опыта. Восстановить себя с помощью природы, терапевтических техник, медитации, – говорит Галина Бурковская.

Для того чтобы исцелить травму, нужно иметь мудрого слушателя – психотерапевта. Не следует тушить пожар, если вы не умеете этого делать. Обратитесь за помощью! Индивидуальная и групповая работа поможет вам сохранить и восстановить свое здоровье.