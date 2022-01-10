Прозрачные “маски” из пластика, которые прикрывают только рот, не являются средствами индивидуальной защиты.

По информации Минздрава, они не упоминаются ни в одном документе, регулирующем соблюдение противоэпидемических правил.

Они не прикрывают плотно рот, нос, не прилегают к лицу и не спасают от распространения какого-либо вируса.

— Фактически люди, использующие такие пластиковые “маски”, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты, — говорится в сообщении профильного ведомства.

По словам специалистов, правильно носить обычные медицинские или тканевые маски. Что касается респираторов, то касательно их эффективности дискуссии продолжаются.

В Украине продолжают действовать карантинные правила. Ношение масок в общественных местах является обязательным требованием для граждан – они нужны повсюду: от аптеки и магазина до кинотеатра и общественного транспорта.

За нарушение правила гражданам грозит наказание в виде штрафа.