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Пластиковые “маски” не являются средством индивидуальной защиты – Минздрав

10 января 2022, 12:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Пластиковые “маски” не являются средством индивидуальной защиты – Минздрав
Источник: Depositphotos

Прозрачные “маски” из пластика, которые прикрывают только рот, не являются средствами индивидуальной защиты.

По информации Минздрава, они не упоминаются ни в одном документе, регулирующем соблюдение противоэпидемических правил.

Они не прикрывают плотно рот, нос, не прилегают к лицу и не спасают от распространения какого-либо вируса.

— Фактически люди, использующие такие пластиковые “маски”, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты, — говорится в сообщении профильного ведомства.

По словам специалистов, правильно носить обычные медицинские или тканевые маски. Что касается респираторов, то касательно их эффективности дискуссии продолжаются.

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В Украине продолжают действовать карантинные правила. Ношение масок в общественных местах является обязательным требованием для граждан – они нужны повсюду: от аптеки и магазина до кинотеатра и общественного транспорта.

За нарушение правила гражданам грозит наказание в виде штрафа.

Источник
Минздрав
Теги
эпидения , Карантин , маска
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