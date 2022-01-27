Правительство Украины урегулировало порядок формирования и использования Covid-сертификата после получения бустерной дозы.

Согласно постановлению Кабмина от 19 января 2022 года, максимальное количество дней, которые добавляются к сроку действия Covid-сертификата, составляет 270. Столько же дней будет добавлено и в случае получения одной дозы вакцины или при смешанных дозах вакцинации.

В постановлении также уточняется, что при формировании Covid-сертификата после получения бустерной дозы в него будут вносить соответствующую отметку — booster/бустер.

Согласно рекомендации Министерстве здравоохранения, получать бустерный укол оптимально спустя 6 или 9 месяцев после полного курса вакцинации. Причем независимо от того, какой именно вакциной привился человек.

Лица с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины от Covid-19, тоже смогут получить бустерную дозу через три месяца после дополнительной (оптимальный срок введения от трех до шести месяцев).

Напомним, что делать бустерный вакцинальный укол в случае заражения коронавирусной инфекцией можно, но не ранее, чем через 28 дней после инфицирования.