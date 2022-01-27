Уряд України врегулював порядок формування та використання Covid-сертифіката після отримання бустерної дози.

Згідно з постановою Кабміну від 19 січня 2022 року, максимальна кількість днів, які додаються до терміну дії Covid-сертифіката, становить 270. Стільки ж днів буде додано і в разі отримання однієї дози вакцини або при змішаних дозах вакцинації.

У постанові також уточнюється, що при формуванні Covid-сертифіката після отримання бустерної дози в нього будуть вносити відповідну позначку – booster/бустер.

Згідно з рекомендацією Міністерства охорони здоров’я, отримувати бустерний укол оптимально через 6 або 9 місяців після повного курсу вакцинації. Причому незалежно від того, якою саме вакциною щепилася людина.

Особи з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від Covid-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення від трьох до шести місяців).

Нагадаємо, що робити бустерний вакцинальний укол в разі зараження на коронавірусну інфекцію можна, але не раніше, ніж через 28 днів після інфікування.