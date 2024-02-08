Оранжевый цвет фруктов и овощей свидетельствует о том, что в них содержится большое количество каротиноидов — чрезвычайно полезных для здоровья веществ, в частности, альфа- и бета-каротин, лютеин, ликопен и зеаксантин.

Оранжевый — цвет здоровья и энергии

— В пищевых продуктах содержится более 600 каротиноидов, и все они являются мощными антиоксидантами, — утверждает Олег Швец, диетолог-гастроэнтеролог, эксперт Минздрава.

По его словам, оранжевые фрукты и овощи, кроме каротиноидов, которые организм превращает в витамин А, еще и богаты калием и витамином С. То есть, это такая действительно мощная энергетическая бомба.

Ведь витамин А улучшает зрение, влияет на состояние кожи. Калий нужен для поддержания и укрепления мышц, нервов, нормализации артериального давления. Витамин С укрепляет иммунитет, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и даже замедляет старение.

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Итак, Олег Швец коротко рассказывает об оранжевых фруктах и овощах и их преимуществах в здоровом питании.

Самое главное — почти все они сегодня доступны большинству украинцев и могут улучшить их самочувствие на фоне постоянного стрессового состояния и пасмурной зимней погоды.

Выбираем оранжевые овощи

Первой в списке по праву стоит тыква — малокалорийный вкусный овощ, богатый бета-каротином. Один ломтик печеной тыквы содержит 200% рекомендуемой дозы витамина А. Из тыквы можно готовить и десерты, и каши или ризотто, а также супы и основные блюда.

Первое место с тыквой делит морковь — самый богатый растительный источник бета-каротина.

— Кстати, и название антиоксиданта бета-каротин происходит именно от латинского названия моркови, — уточняет диетолог.

Кроме того, этот овощ обеспечивает наш организм витамином K, кальцием и полезными волокнами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, а также нормализовать уровень инсулина у больных диабетом. Морковь способствует снижению уровня холестерина и улучшает зрение.

Болгарский перец оранжевого цвета. Цвет указывает на его зрелость: первым собирают зеленый перец, вторым желтый, далее — оранжевый и полностью созревший — красный. Созревая, овощ становится более сладким, питательным, в нем увеличивается количество бета-каротина и витамина С.

Обратите внимание и на оранжевые помидоры — мягкие и немного сладковатые овощи. Они являются хорошим источником витамина А и ликопена.

Олег Швец включил в этот список и необычный для нашего стола овощ — батат, который еще называют сладким картофелем. Но бататы уже есть в продаже в наших супермаркетах. И некоторые успели оценить их вкус и пользу.

Один сладкий картофель среднего размера содержит 400% рекомендуемой суточной нормы витамина А. Он полезен для мозга, способствует здоровью кишечника и регулирует уровень сахара в крови. Батат также положительно влияет на женскую репродуктивную систему, усиливая выработку прогестерона.

Оранжевые фрукты — вкус и польза

Начнем с цитрусовых. Яркие апельсины, благодаря витаминам и антиоксидантам, облегчают симптомы астмы, бронхита, пневмонии. Предотвращают образование камней в почках, высокое кровяное давление, артрит и диабет.

Один апельсин среднего размера содержит 70 мл витамина С и 237 мл калия, а еще — витамин А, кальций плюс 3 г клетчатки.

Мандарины слаще любых других цитрусовых, они содержат витамины и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет, имеют противоопухолевые свойства и улучшают здоровье мозга, кожи и сердца.

Далее следуют абрикосы. Они богаты витаминами A, E и C, калием, марганцем и группой полифенольных антиоксидантов, называемых флавоноидами, которые способствуют снижению риска диабета и сердечных заболеваний.

Оранжевые персики — не только сладкие и сочные плоды, они еще и отличный источник пищевых волокон, а также калия, витаминов А и С.

И снова в списке — несколько экзотические, но уже доступные фрукты.

Хурма — нежно-сладкий вкус дополняет большая польза. Хурма — источник витаминов А и С, а также марганца.

Манго называют королем фруктов, поскольку в нем сочетаются вкусы апельсина, персика и ананаса. Плоды манго богаты витаминами А и С, железом, лютеином и зеаксантином, а значит, полезны для кожи, зрения и пищеварительной системы. Кроме всего, этот фрукт имеет высокое содержание железа, что помогает бороться с анемией.

Источник: Олег Швець