Помаранчевий колір фруктів та овочів свідчить про те, що в них міститься велика кількість каротиноїдів – надзвичайно корисних для здоров’я речовин, як-от альфа- і бета-каротин, лютеїн, лікопен і зеаксантин.

Помаранчевий – колір здоров’я і енергії

– У харчових продуктах міститься понад 600 каротиноїдів, і всі вони є потужними антиоксидантами, – стверджує Олег Швець, дієтолог-гастроентеролог, експерт МОЗ.

За його словами, помаранчеві фрукти і овочі, крім каротиноїдів, які організм перетворює на вітамін А, ще й багаті на калій та вітамін С. Тобто, це така справді потужна енергетична бомба.

Адже вітамін А покращує зір, впливає на стан шкіри. Калій потрібен для підтримки і зміцнення м’язів, нервів, нормалізації артеріального тиску. Вітамін С зміцнює імунітет, покращує здоров’я серцево-судинної системи та навіть уповільнює старіння.

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Отож, Олег Швець коротко розповідає про помаранчеві фрукти і овочі та їхні переваги у здоровому харчуванні.

Найголовніше – майже всі вони сьогодні доступні більшості українців і можуть покращити їхнє самопочуття на тлі постійного стресового стану і похмурої зимової погоди.

Обираємо помаранчеві овочі

Першим у списку справедливо стоїть гарбуз – малокалорійний смачний овоч, багатий на бета-каротин. Одна скибка печеного гарбуза містить 200% рекомендованої дози вітаміну А. З гарбуза можна готувати і десерти, і каші чи ризотто, а також супи і основні страви.

Перше місце з гарбузом ділить морква – найбагатше рослинне джерело бета-каротину.

– До речі, і назва антиоксиданту бета-каротин походить саме від латинської назви моркви, – уточнює дієтолог.

Крім того, цей овоч забезпечує наш організм вітаміном K, кальцієм і корисними волокнами, які допомагають регулювати рівень цукру в крові, а також нормалізувати рівень інсуліну у хворих на діабет. Морква сприяє зниженню рівня холестерину та покращує зір.

Болгарський перець помаранчевого кольору. Колір вказує на його зрілість: першим збирають зелений перець, другим жовтий, далі – помаранчевий і повністю дозрілий – червоний. Дозріваючи, овоч стає більш солодким, поживнішим, у ньому збільшується кількість бета-каротину та вітаміну С.

Зверніть увагу й на помаранчеві помідори – м’які та трохи солодкуваті овочі. Вони є хорошим джерелом вітаміну А та лікопену.

Олег Швець включив до цього списку і незвичний для нашого столу овоч – батат, який ще називають солодкою картоплею. Але батати вже є у продажу в наших супермаркетах. І дехто встиг оцінити їхній смак і користь.

Одна солодка картопля середнього розміру містить 400% рекомендованої добової норми вітаміну А. Батат корисний для мозку, сприяє здоров’ю кишківника та регулює рівень цукру в крові. Він також позитивно впливає на жіночу репродуктивну систему, посилюючи вироблення прогестерону.

Помаранчеві фрукти – смак і користь

Почнемо з цитрусових. Яскраві апельсини, завдяки вітамінам і антиоксидантам, полегшують симптоми астми, бронхіту, пневмонії. Запобігають утворенню каменів у нирках, високому кров’яному тиску, артриту та діабету.

Один апельсин середнього розміру містить 70 мл вітаміну С і 237 мл калію, а ще – вітамін А, кальцій плюс 3 г клітковини.

Мандарини солодші за будь-які інші цитрусові, вони містять вітаміни та антиоксиданти, які підтримують імунітет, мають протипухлинні властивості, покращують здоров’я мозку, шкіри та серця.

Далі йдуть абрикоси. Вони багаті на вітаміни A, E і C, калій, марганець і групу поліфенольних антиоксидантів – флавоноїдів, що сприяють зниженню ризику діабету і серцевих захворювань.

Помаранчеві персики не лише солодкі та соковиті, вони ще й чудове джерело харчових волокон, а також калію, вітамінів А і С.

І знову у списку – дещо екзотичні, але вже доступні фрукти.

Хурма – ніжно-солодкий смак доповнює неабияка користь. Хурма – джерело вітамінів А і С, а також марганцю.

Манго називають королем фруктів, оскільки в ньому поєднуються смаки апельсина, персика та ананаса. Плоди манго багаті на вітаміни А і С, залізо, лютеїн і зеаксантин, а значить, корисні для шкіри, зору та травної системи. Крім усього, цей фрукт має високий вміст заліза, що допомагає боротися з анемією.

Джерело: Олег Швець