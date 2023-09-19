Диетолог Татьяна Лакуста на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о принципах MIND-диеты, которая способствует предупреждению когнитивных расстройств и благоприятна для здоровья мозга.

— MIND-питание направлено на поддержание здоровья мозга и профилактику нейродегенеративных состояний — потери функциональных свойств нервной системы и гибели нейронов, — объясняет эксперт.

По словам диетолога, эту систему питания продолжают изучать. Однако уже сейчас она имеет хорошие результаты эффективности.

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Основные пищевые принципы MIND-питания:

две или более порций ягод в неделю. Флавоноиды, которых в ягодах содержится большое количество, влияют на уменьшение дегенеративных процессов в мозге;

орехи пять и более раз в неделю. Орехи богаты жирорастворимым витамином Е, который влияет на снижение прогрессирования проявлений деменции. Это великолепная альтернатива нездоровым перекусам;

блюда из растительного белка. Основой таких блюд могут быть чечевица, фасоль, нут (четыре и более раза в неделю);

рыба по меньшей мере раз в неделю. В одном исследовании в питание людей старшего возраста добавляли рыбу в течение 12 недель. Было обнаружено, что за это время когнитивные функции мозга значительно улучшились. Лучше всего выбирать жирную рыбу, например лосось, сардину, форель, сельдь, скумбрию и тому подобное. Такие виды рыбы содержат большое количество омега-3 жирных кислот.

Источник: Береги себя