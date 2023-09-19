Дієтолог Тетяна Лакуста на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про принципи MIND-дієти, що сприяє запобіганню когнітивних розладів і сприятлива для здоров’я мозку.

– MIND-харчування спрямоване на підтримання здоров’я мозку та профілактику нейродегенеративних станів – втрати функціональних властивостей нервової системи та загибелі нейронів, – пояснює експертка.

За словами дієтолога, цю систему харчування продовжують вивчати. Проте вже зараз вона має хороші результати ефективності.

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Основні харчові принципи MIND-харчування:

дві або більше порцій ягід на тиждень. Флавоноїди, яких у ягодах міститься велика кількість, впливають на зменшення дегенеративних процесів у мозку;

горіхи п’ять і більше разів на тиждень. Горіхи багаті на жиророзчинний вітамін Е, який впливає на зниження прогресування проявів деменції. Це чудова альтернатива нездоровим перекусам;

страви з рослинного білка. Основою таких страв можуть бути сочевиця, квасоля, нут (чотири і більше разів на тиждень);

риба щонайменше раз на тиждень. В одному дослідженні в харчування людей старшого віку додавали рибу протягом 12 тижнів. Було виявлено, що за цей час когнітивні функції мозку значно поліпшилися. Найкраще обирати жирну рибу, наприклад лосось, сардину, форель, оселедець, скумбрію тощо. Такі види риби містять велику кількість омега-3 жирних кислот.

Джерело: Бережи себе