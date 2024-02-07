Ученые выяснили, что корица снижает риск развития сахарного диабета 2 типа.
Новое исследование показало, что корица способствует снижению уровня сахара в крови у людей с повышенным уровнем глюкозы.
Как корица влияет на диабет
В рандомизированном двойном слепом исследовании участвовали люди с избыточным весом и ожирением.
Половина участников в течение четырех недель ежедневно употребляли добавки из корицы. Другая половина (группа плацебо) принимала углеводный мальтодекстрин.
Ученые каждые 15 мин. проводили мониторинг уровня глюкозы в крови.
Участники, которые потребляли корицу, имели более низкие уровни и пики глюкозы по сравнению с группой плацебо.
Эксперты отмечают, что потребление мальтодекстрина может вызвать гликемический ответ и подчеркнуть разницу между группами.
Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования с использованием плацебо, которое не будет влиять на уровень сахара в крови.
Чем полезна корица
Также эксперты отмечают, что корица имеет другие полезные свойства для здоровья: противовоспалительное, антиоксидантное и антимикробное действие.
Кара Кольер, эксперт по здравоохранению, рассказала, что приправу легко можно включить в рацион через смузи, блюда и напитки.
Источник: Science Direct