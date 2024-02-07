Ученые выяснили, что корица снижает риск развития сахарного диабета 2 типа.

Новое исследование показало, что корица способствует снижению уровня сахара в крови у людей с повышенным уровнем глюкозы.

Как корица влияет на диабет

В рандомизированном двойном слепом исследовании участвовали люди с избыточным весом и ожирением.

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Половина участников в течение четырех недель ежедневно употребляли добавки из корицы. Другая половина (группа плацебо) принимала углеводный мальтодекстрин.

Ученые каждые 15 мин. проводили мониторинг уровня глюкозы в крови.

Участники, которые потребляли корицу, имели более низкие уровни и пики глюкозы по сравнению с группой плацебо.

Эксперты отмечают, что потребление мальтодекстрина может вызвать гликемический ответ и подчеркнуть разницу между группами.

Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования с использованием плацебо, которое не будет влиять на уровень сахара в крови.

Чем полезна корица

Также эксперты отмечают, что корица имеет другие полезные свойства для здоровья: противовоспалительное, антиоксидантное и антимикробное действие.

Кара Кольер, эксперт по здравоохранению, рассказала, что приправу легко можно включить в рацион через смузи, блюда и напитки.

Источник: Science Direct