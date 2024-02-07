Науковці з’ясували, що кориця знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу.

Нове дослідження показало, що кориця сприяє зниженню рівня цукру в крові у людей з підвищеним рівнем глюкози.

Як кориця впливає на діабет

У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні брали участь люди з надмірною вагою та ожирінням.

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Половина учасників протягом чотирьох тижнів щодня вживали добавки з кориці. Інша половина (група плацебо) приймала вуглеводний мальтодекстрин.

Вчені кожні 15 хв проводили моніторинг рівня глюкози в крові.

Учасники, які споживали корицю, мали нижчі рівні та піки глюкози порівняно з групою плацебо.

Експерти наголошують, що споживання мальтодекстрину може викликати глікемічну відповідь та підкреслити різницю між групами.

Вчені вважають, що необхідні подальші дослідження з використанням плацебо, яке не впливатиме на рівень цукру в крові.

Чим корисна кориця

Також експерти зазначають, що кориця має інші корисні властивості для здоров’я: протизапальну, антиоксидантну та антимікробну дію.

Кара Кольєр, експертка з охорони здоров’я, розповіла, що приправу легко можна додати в раціон через смузі, страви та напої.

Джерело: Science Direct