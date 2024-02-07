Науковці з’ясували, що кориця знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу.
Нове дослідження показало, що кориця сприяє зниженню рівня цукру в крові у людей з підвищеним рівнем глюкози.
Як кориця впливає на діабет
У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні брали участь люди з надмірною вагою та ожирінням.
Половина учасників протягом чотирьох тижнів щодня вживали добавки з кориці. Інша половина (група плацебо) приймала вуглеводний мальтодекстрин.
Вчені кожні 15 хв проводили моніторинг рівня глюкози в крові.
Учасники, які споживали корицю, мали нижчі рівні та піки глюкози порівняно з групою плацебо.
Експерти наголошують, що споживання мальтодекстрину може викликати глікемічну відповідь та підкреслити різницю між групами.
Вчені вважають, що необхідні подальші дослідження з використанням плацебо, яке не впливатиме на рівень цукру в крові.
Чим корисна кориця
Також експерти зазначають, що кориця має інші корисні властивості для здоров’я: протизапальну, антиоксидантну та антимікробну дію.
Кара Кольєр, експертка з охорони здоров’я, розповіла, що приправу легко можна додати в раціон через смузі, страви та напої.
Джерело: Science Direct