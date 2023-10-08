Команда Массачусетского технологического института и Университета штата Аризона провела довольно любопытное исследование, чтобы выяснить, может ли общение с искусственным интеллектом иметь терапевтический эффект.

Для этого ученые попросили более 300 участников пообщаться с программами искусственного интеллекта в области психического здоровья.

При этом одним добровольцам сказали, что чат-бот проявляет сочувствие, другим — что он манипулирует, а третьим — что он нейтрален.

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Выяснилось, что те, кому сказали, что они разговаривают с заботливым чат-ботом, гораздо чаще, чем другие группы, воспринимали программу ИИ как заслуживающего доверия терапевта.

Известно, что модные стартапы уже много лет продвигают приложения искусственного интеллекта, предлагающие терапию, общение и другую поддержку психического здоровья, и это большой бизнес.

Как и в любой другой отрасли, которую ИИ угрожает разрушить, критики обеспокоены тем, что боты в конечном итоге заменят людей, а не дополнят их.

Что касается психического здоровья, то, по мнению экспертов, боты вряд ли справятся с этой чрезвычайно сложной и трудной задачей.

Исследователи заявили, что обществу необходимо взять под контроль информацию об искусственном интеллекте.

— То, как ИИ представлен обществу, имеет значение, поскольку это меняет восприятие ИИ, — говорится в отчете ученых.

По словам исследователей, возможно, следует заставить пользователя иметь более низкие или более негативные ожидания от общения с ИИ.