Команда Массачусетського технологічного інституту та Університету штату Аризона провела доволі цікаве дослідження, щоб з’ясувати, чи може спілкування зі штучним інтелектом мати терапевтичний ефект.

Для цього вчені попросили понад 300 учасників поспілкуватися з програмами штучного інтелекту в галузі психічного здоров’я.

При цьому одним добровольцям сказали, що чат-бот виявляє співчуття, іншим – що він маніпулює, а третім – що він нейтральний.

Зараз дивляться

З’ясувалося, що ті, кому сказали, що вони розмовляють із турботливим чат-ботом, набагато частіше, ніж інші групи, сприймали програму ШІ як терапевта, що заслуговує на довіру.

Відомо, що модні стартапи вже багато років просувають застосунки штучного інтелекту, що пропонують терапію, спілкування та іншу підтримку психічного здоров’я, і це великий бізнес.

Як і в будь-якій іншій галузі, яку ШІ загрожує зруйнувати, критики занепокоєні тим, що боти зрештою замінять людей, а не доповнять їх.

Що стосується психічного здоров’я, то, на думку експертів, боти навряд чи впораються з цим надзвичайно складним і важким завданням.

Дослідники заявили, що суспільству необхідно взяти під контроль інформацію про штучний інтелект.

– Те, як ШІ представлений суспільству, має значення, оскільки це змінює сприйняття ШІ, – йдеться у звіті науковців.

За словами дослідників, можливо, слід змусити користувача мати нижчі або більш негативні очікування від спілкування з ШІ.