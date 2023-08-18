Нимесил (действующее вещество нимесулид) — лекарственное средство, которое относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.

Как правильно принимать препарат Нимесил, в какой воде разводить порошок и для чего пить лекарственное средство — читайте в материале Фактов ICTV.

Как разводить Нимесил: в какой воде

Врач-невролог Роман Квасницкий отмечает, что применение Нимесила должно обязательно контролироваться, поэтому этот препарат и является рецептурным.

— Его можно принимать курсом не более 10 дней, а также разово при необходимости (не более двух пакетиков в день), — говорит Квасницкий.

Что же касается разведения порошка Нимесила, то здесь стоит обратиться к рекомендациям производителя.

Разводить Нимесил рекомендуется с обычной водой, которая не содержит газа или других примесей. Для разведения одного пакетика вам понадобится полстакана чистой воды.

Перед применением необходимо налить чистую питьевую воду в стакан, добавить содержимое пакетика, тщательно перемешать и принять препарат.

Можно ли разводить Нимесил горячей водой

Разводить Нимесил лучше в воде комнатной температуры. Если вам хочется приготовить горячий напиток, то воду можно подогреть, но дождаться, пока она станет едва теплой. Только после этого содержимое пакетика можно добавлять в жидкость.

Препарат рекомендуется принимать во время или после еды, чтобы уменьшить возможные побочные эффекты на желудок.

Для чего пьют Нимесил

По словам врача-невролога, на рынке Украины существует много аналогов Нимесила. Нимесулид (действующее вещество) является нестероидным противовоспалительным препаротом.

То есть его основное действие — снять воспаление и обезболить. Достигает Нимесил этой цели с помощью блокирования ЦОГ-2. Соответственно, простагландины не образуются, что уменьшает воспаление и боль.

— Работает Нимесил в течение 10-15 минут. Этот препарат рецептурный и эффективный, однако имеет опасные побочные действия, — говорит Квасницкий.

Принимать лекарственное средство можно при головной, зубной, суставной боли, а также во время болезненной менструации.

Но врач подчеркивает, что Нимесил является препаратом второй линии, то есть принимать его нужно только тогда, когда первая линия помощи оказалась неэффективной.

Противопоказание:

Индивидуальная непереносимость.

Алкоголизм и наркомания.

Дети до 12 лет.

При ОРВИ.

Хронические заболевания печени.

Беременность и кормление грудью.

— Принимать Нимесил можно редко, коротким курсом под контролем своего врача. Если принимать бесконтрольно, часто и в большой дозировке, то могут начаться серьезные проблемы со здоровьем, — добавляет врач.

Также Квасницкий добавляет, что каждое лекарственное средство имеет потенциально негативное влияние на печень, однако у Нимесулида оно несколько выше, чем у других обезболивающих. Но это не значит, что принимать его нельзя. Принимать его нужно только после назначения вашим врачом.