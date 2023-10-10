Многие молодые папы испытывают стресс. Они напуганы. Им сложно совмещать работу, родительские и партнерские обязанности.

Часто это воспринимается как преходящие сложности, но на самом деле проблема может усугубиться и привести к распаду семьи. Потому что послеродовая депресия разрушительна не только для женщин, но и для мужчин, которые стали папами.

Новое пилотное исследование, проведенное в Университете Иллинойса в Чикаго, доказало, что специализированная врачебная помощь в семьях, где родился ребенок, часто нужна и мамам, и папам.

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Исследователи получили разрешение протестировать на наличие послеродовой депрессии 24 отцов, 30% из них показали положительный результат.

Доцент кафедры внутренней медицины и педиатрии Сэм Уэйнрайт заметил, что разговор с молодыми папами об их психическом здоровье приобретает дополнительную важность, если учесть, как оно может повлиять на здоровье их партнерш и семьи в целом.

— Женщина с гораздо большей вероятностью заболеет послеродовой депрессией, если у нее депрессивный партнер, — говорит Уэйнрайт.

Другие исследования показали, что от 8% до 13% молодых отцов страдают послеродовой депрессией. Уэйнрайт подозревает, что на самом деле цифры гораздо выше, поскольку проблема до сих пор не стала предметом пристального изучения.

По словам врача, он часто слышит от отцов: “Я действительно очень напряжен, но не хочу, чтобы моя партнерша знала об этом, потому что я должен поддерживать ее”.

Ученые считают, что нужен масштабный исследовательский проект, в рамках которого можно больше узнать об опыте отцов, особенно в том, что касается их психического и физического здоровья.

Уэйнрайт начал общаться с будущими отцами еще в приемной акушера. Во время этих разговоров он замечал, что высокое кровяное давление может свидетельствовать о риске послеродовой депрессии.

— Основная цель исследования — лучше понять, как помочь мужчинам оставаться здоровыми, чтобы их отношения и семьи тоже были здоровыми, — объяснил Уэйнрайт.

Источник: SciTechDaily