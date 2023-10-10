Багато татусів відчувають стрес. Вони налякані. Їм складно поєднувати роботу, батьківські та партнерські обов’язки.

Часто це сприймається як тимчасові труднощі, але насправді проблема може посилитися і призвести до розпаду сім’ї. Тому що післяпологова депресія руйнівна не тільки для жінок, а й для чоловіків, які стали татами.

Нове пілотне дослідження, проведене в Університеті Іллінойсу в Чикаго, довело, що спеціалізована лікарська допомога в сім’ях, де народилася дитина, часто потрібна і мамам, і татам.

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Дослідники отримали дозвіл протестувати на наявність післяпологової депресії 24 батьків, 30% з них показали позитивний результат.

Доцент кафедри внутрішньої медицини та педіатрії Сем Вейнрайт зауважив, що розмова з молодими татусями про їхнє психічне здоров’я набуває особливої ваги, якщо зважити на те, як воно може вплинути на здоров’я їхніх партнерок і сім’ї загалом.

– Жінка з набагато більшою ймовірністю захворіє на післяпологову депресію, якщо у неї є депресивний партнер, – каже Вейнрайт.

Інші дослідження показали, що від 8% до 13% молодих батьків страждають на післяпологову депресію. Вейнрайт підозрює, що насправді цифри набагато вищі, оскільки проблема досі не стала предметом пильного вивчення.

За словами лікаря, він часто чує від чоловіків: “Я справді дуже напружений, але не хочу, щоб моя партнерка знала про це, тому що я повинен підтримувати її”.

Учені вважають, що потрібен масштабний дослідницький проєкт, у рамках якого можна більше дізнатися про досвід батьків, особливо в тому, що стосується їхнього психічного та фізичного здоров’я.

Вейнрайт почав спілкуватися з майбутніми батьками ще в приймальні акушера. Під час цих розмов він відмітив, що високий кров’яний тиск може свідчити про ризик післяпологової депресії.

– Основна мета дослідження – краще зрозуміти, як допомогти чоловікам залишатися здоровими, щоб їхні стосунки та сім’ї теж були здоровими, – пояснив Вейнрайт.

Джерело: SciTechDaily