Более пяти процентов людей в мире имеют нарушение слуха, или каждый десятый человек в мире теряет слух по разным причинам. Среди них и ЛОР-заболевание и влияние среды.

Чаще потерять слух или ухудшить его рискуют молодые люди, часто слушающие слишком громкую музыку, особенно в наушниках. И если причина ухудшения слуха – обычные наушники, то это можно предотвратить.

Владельцам наушников кажется, что эти маленькие устройства вполне безопасны. Но это ложное впечатление. Например, бензопила или двигатель мотоцикла создают звук силой около 100 децибелов. Именно такой уровень шума начинает повреждать слух человека уже через полчаса.

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Музыка в наушниках, которые включены даже не в полную громкость, а где-то на 70% от максимума, составляет примерно 85 децибелов. При этом некоторые люди склонны слушать музыку по нескольку часов подряд.

Представьте, что в это время происходит внутри ушей: громкие звуки в течение длительного периода времени вызывают усталость сенсорных клеток уха. Как результат, наступает временная потеря способности слышать или такие явления, как звон в ушах или приглушенный шум. Слух нормализуется после того, как восстанавливаются сенсорные клетки. Это буквально “изнашивает” сенсорные клетки, и со временем возрастает вероятность ухудшения или потери слуха.

Как защитить и не потерять слух

Проходите тестирование даже если вы не замечаете явного снижения слуха.

Если заметили, что делаете музыку громче, чем раньше, просите собеседников повторить предложение, потому что вы не все услышали, звон в ушах или наоборот какой-то шум, обратитесь к врачу. В случае если слух снизился из-за воздействия громких звуков, вероятно, вы сможете остановить этот процесс вовремя.

В наушниках включайте громкость максимум 60% и слушайте музыку не дольше часа. Это еще называют правилом 60 на 60.

Обезопасьте свой слух от громких звуков.

Консультируйтесь со своим семейным врачом по поводу заболеваний ЛОР-органов (ухо, горло, нос).

Наблюдайте за своим состоянием и состоянием своих близких. Если вы замечаете изменения в уровне слуха, обязательно обращайтесь к врачу.

Регулярно проверяйте слух. Это позволит вам вовремя заметить снижение слуха и отреагировать.

Источник: Днепровский горсовет