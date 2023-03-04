Понад п’ять відсотків людей у світі мають порушення слуху, або кожна десята людина у світі втрачає або втратила слух з різних причин. Серед них і ЛОР-захворювання і вплив середовища.
Найчастіше втратити слух або погіршити його ризикують молоді люди, які часто слухають надто гучну музику, особливо у навушниках. І коли причина погіршення слуху – звичайні навушники, то цьому можна запобігти.
Власникам навушників здається, що ці маленькі пристрої цілком безпечні. Але це хибне враження. Наприклад, бензопила чи двигун мотоцикла створюють звук силою у близько 100 децибелів. Сме такий рівень шуму починає шкодити слуху людини вже за півгодини.
Музика в навушниках, які ввімкнені навіть не на повну гучність, а десь на 70% від максимуму, становить приблизно 85 децибелів. При цьому деякі люди схильні слухати музику по кілька годин.
Уявіть, що в цей час відбувається всередині вух: гучні звуки протягом тривалого періоду часу викликають втому сенсорних клітин вуха. Як результат, наступає тимчасова втрата здатності чути або такі явища, як дзвін у вухах або ж приглушений шум. Слух нормалізується після того, як сенсорні клітини відновлюються. Це буквально “зношують” сенсорні клітини, і з часом зростає ймовірність погіршення або втрати слуху.
Як не захистити і не втратити слух
- Проходьте тестування навіть, якщо ви не помічаєте явного зниження слуху.
- Якщо помітили, що робите музику гучніше, ніж раніше, просите співрозмовників повторити речення, бо ви не все почули, маєте дзвін у вухах або навпаки якийсь шум, зверніться до лікаря. У разі, якщо слух знизився через вплив гучних звуків, ймовірно, ви зможете зупинити цей процес вчасно.
- У навушниках вмикайте гучність максимум 60% та слухайте музику не довше, ніж годину. Це ще називають правилом 60 на 60.
- Убезпечте свій слух від гучних звуків.
- Консультуйтеся зі своїм сімейним лікарем щодо захворювань ЛОР-органів (вухо, горло, ніс).
- Спостерігайте за своїм станом і станом своїх близьких. Якщо ви помічаєте зміни в рівні слуху, неодмінно звертайтеся до лікаря.
- Регулярно перевіряйте слух. Це дозволить вам вчасно помітити зниження слуху та зреагувати.
Джерело: Дніпровська міськрада