Понад п’ять відсотків людей у світі мають порушення слуху, або кожна десята людина у світі втрачає або втратила слух з різних причин. Серед них і ЛОР-захворювання і вплив середовища.

Найчастіше втратити слух або погіршити його ризикують молоді люди, які часто слухають надто гучну музику, особливо у навушниках. І коли причина погіршення слуху – звичайні навушники, то цьому можна запобігти.

Власникам навушників здається, що ці маленькі пристрої цілком безпечні. Але це хибне враження. Наприклад, бензопила чи двигун мотоцикла створюють звук силою у близько 100 децибелів. Сме такий рівень шуму починає шкодити слуху людини вже за півгодини.

Зараз дивляться

Музика в навушниках, які ввімкнені навіть не на повну гучність, а десь на 70% від максимуму, становить приблизно 85 децибелів. При цьому деякі люди схильні слухати музику по кілька годин.

Уявіть, що в цей час відбувається всередині вух: гучні звуки протягом тривалого періоду часу викликають втому сенсорних клітин вуха. Як результат, наступає тимчасова втрата здатності чути або такі явища, як дзвін у вухах або ж приглушений шум. Слух нормалізується після того, як сенсорні клітини відновлюються. Це буквально “зношують” сенсорні клітини, і з часом зростає ймовірність погіршення або втрати слуху.

Як не захистити і не втратити слух

Проходьте тестування навіть, якщо ви не помічаєте явного зниження слуху.

Якщо помітили, що робите музику гучніше, ніж раніше, просите співрозмовників повторити речення, бо ви не все почули, маєте дзвін у вухах або навпаки якийсь шум, зверніться до лікаря. У разі, якщо слух знизився через вплив гучних звуків, ймовірно, ви зможете зупинити цей процес вчасно.

У навушниках вмикайте гучність максимум 60% та слухайте музику не довше, ніж годину. Це ще називають правилом 60 на 60.

та слухайте музику не довше, ніж годину. Це ще називають Убезпечте свій слух від гучних звуків.

Консультуйтеся зі своїм сімейним лікарем щодо захворювань ЛОР-органів (вухо, горло, ніс).

Спостерігайте за своїм станом і станом своїх близьких. Якщо ви помічаєте зміни в рівні слуху, неодмінно звертайтеся до лікаря.

Регулярно перевіряйте слух. Це дозволить вам вчасно помітити зниження слуху та зреагувати.

Джерело: Дніпровська міськрада