Глаукома – заболевание глаз, которое развивается медленно и бессимптомно и может привести к полной потере зрения. О том, как вовремя выявить болезнь ко Всемирному дню борьбы с глаукомой рассказал д.м.н., профессор Сергей Рыков.

— Глаукома – это очень коварное заболевание, потому что ничего не болит. Человек же обращает внимание, когда есть боль, а при глаукоме теряется постепенно зрение, постепенно гаснут функции, — объясняет Рыков.

Как все-таки заподозрить глаукому? Есть один тревожный симптом, кроме ухудшения зрения, на который обязательно следует обратить внимание: помутнение в виде колец гало, то есть, когда человек смотрит на светящийся предмет, он видит концентрические кольца вокруг него.

Как объяснил офтальмолог, появление такого специфического помутнения зрения свидетельствует о значительном повышении внутриглазного давления.

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Еще один фактор, о котором следует помнить, — высокая генетическая обусловленность развития глаукомы.

— Если у близких родственников была глаукома, то нужно обратить на это внимание и обязательно в 35 лет проверить внутриглазное давление. Если оно нормальное, то тогда проверять раз в год, — советует Рыков.

Он добавляет, что даже при отсутствии в семье случаев глаукомы, измерять внутриглазное давление необходимо всем, начиная с 40 лет, и делать это раз в три года, при условии, если давление в пределах нормы.

Профессор отметил, что сейчас уже установлен ген, который отвечает за возникновение глаукомы.

Генетическую предрасположенность к глаукоме сейчас можно установить сразу после рождения ребенка.

Как обследоваться

— Современный метод диагностики — оптическая когерентная томография, которая дает объективные данные о состоянии зрительного нерва и нервных клеток на глазном дне, — рассказал Рыков.

Проведя профилактическое обследование можно вовремя выявить глаукому и назначить определенные капли.

Профилактическая диагностика, регулярные обследования позволят значительно снизить риск развития слепоты, отмечает профессор.

Сейчас существуют хирургические и терапевтические методы лечения глаукомы, однако, они не идеальны, и чем раньше удастся выявить развитие болезни, тем больше шансов у человека сохранить зрение на долгие годы.

Сергей Рыков отметил, что, если лечить человека, то он будет видеть где-то лет 30, а если не лечить, то зрение пропадает за семь-восемь лет.