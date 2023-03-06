Глаукома – захворювання очей, яке розвивається повільно та безсимптомно і може призвести до повної втрати зору. Про те, як вчасно виявити хворобу до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, розповів д.м.н., професор Сергій Риков.

– Глаукома – це дуже підступне захворювання, бо нічого не болить. Людина ж звертає увагу, коли є біль, а при глаукомі втрачається поступово зір, поступово гаснуть функції, – пояснює Риков.

Як все ж таки запідозрити глаукому? Є один тривожний симптом, крім погіршення зору, на який обов’язково слід звернути увагу: помутніння у вигляді кілець гало, тобто коли людина дивиться на предмет, що світиться, він бачить концентричні кільця навколо нього.

Як пояснив офтальмолог, поява такого специфічного помутніння зору свідчить про значне підвищення внутрішньоочного тиску.

Зараз дивляться

Ще один фактор, про який слід пам’ятати, – висока генетична зумовленість розвитку глаукоми.

– Якщо у близьких родичів була глаукома, то треба звернути на це увагу і обов’язково у 35 років перевірити внутрішньоочний тиск. Якщо воно нормальне, то тоді перевіряти раз на рік, – радить Риков.

Він додає, що навіть за відсутності в сім’ї випадків глаукоми, вимірювати внутрішньоочний тиск необхідно всім, починаючи з 40 років, і робити це раз на три роки, за умови, якщо тиск у межах норми.

Професор зазначив, що наразі вже встановлено ген, який відповідає за виникнення глаукоми.

Генетичну схильність до глаукоми зараз можна встановити відразу після народження дитини.

Як обстежитись

– Сучасний метод діагностики – оптична когерентна томографія, яка дає об’єктивні дані про стан зорового нерва та нервових клітин на очному дні, – розповів Риков.

Провівши профілактичне обстеження, можна вчасно виявити глаукому і призначити певні краплі.

Профілактична діагностика, регулярні обстеження дозволять значно знизити ризик розвитку сліпоти, зазначає професор.

Зараз існують хірургічні та терапевтичні методи лікування глаукоми, проте вони не ідеальні, і чим раніше вдасться виявити розвиток хвороби, тим більше шансів у людини зберегти зір на довгі роки.

Сергій Риков зазначив, що, якщо лікувати людину, то вона бачитиме десь років 30, а якщо не лікувати, то зір пропадає за сім-вісім років.