На пике четвертой, самой мощной волны заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается выявление до 40 тыс. новых случаев в день. Такой прогноз в интервью одному из украинских изданий дал инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев.

По его словам, количество зафиксированных случаев будет зависеть от показателей тестирования.

— Причина новой волны заболеваемости – наслоение двух факторов: праздник и Омикрон. Реализация всего этого обычно происходит через две недели. Конечно, количество выявленных случаев в конце января должно быть больше, — сказал профессор.

Он отметил, что если судить по странам, которые уже вошли в Омикрон — США, Британия и т.д., — то там заболеваемость по сравнению с предыдущими волнами выше в 2-3 раза. В Украине ситуация может развиваться точно так же. Это может быть и 20, и 40 тыс. заболевших в сутки, уточнил Сергей Крамарев.

Он выразил убежденность, что реальная статистика новых случаев заболеваемости зависит от интенсивности тестирования населения на наличие смертельно опасного вируса.

Между тем, в Национальной академии наук сообщили, что новая волна коронавируса в Украине уже начинается.