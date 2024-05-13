Национальная служба здоровья Украины продолжает информировать ветеранов и ветеранок о возможности получения бесплатной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий.

Бесплатное лечение бесплодия в 15 учреждениях

Сейчас в Украине 15 медучреждений имеют договор с Национальной службой здоровья, где можно бесплатно пролечиться с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro).

Чтобы получить услугу, необходимо обратиться к акушеру-гинекологу для обследования и определения показаний к искусственному оплодотворению.

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Кроме того, при необходимости после дообследования и лечения есть возможность провести мультидисциплинарный консилиум врачей, которые предоставят действенные советы по лечению бесплодия.

Более подробную информацию по этому вопросу можно узнать, позвонив в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77 или найти на сайте.

Источник: Национальная служба здоровья Украины