Врач Уннати Десаи в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала, что при первых признаках приближающейся простуды следует принять два лекарства — по одной таблетке парацетамола и ибупрофена.
Симптомы простуды
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главные симптомы простуды. Среди которых — заложенность носа, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, кашель, чихание, давление на лице и в ушах.
— Поскольку эти симптомы развиваются постепенно, вы, скорее всего, заметите приближение простуды, — говорит Десаи.
По словам медика, если вы чувствуете приближение простуды, то парацетамол и ибупрофен следует принимать вместе, в их непатентованных формах (в дозах для взрослых), а не в виде комбинированной таблетки.
Лекарства против простуды
Десаи утверждает, что большинство таблеток от простуды и гриппа, представленных на рынке, содержат меньше парацетамола и ибупрофена, что помогает снизить температуру.
Дополнительные советы по лечению простуды, предоставленные Национальной службой здравоохранения, включают отдых и сон, обильное питье, полоскание горла соленой водой в случае болей.
Людям, у которых высокая температура и которые не чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы заниматься своей обычной деятельностью, следует стараться оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.
Эксперт напоминает, что в случае простуды мы заразны до тех пор, пока не исчезнут все симптомы, что может занять до двух недель.
Вакцина против гриппа и простуда
Отмечается, что если вы решите последовать совету доктора Десаи и принимать ибупрофен и парацетамол, вам не следует принимать лекарства от кашля и простуды.
По словам экспертов, лекарства от кашля и простуды часто также содержат парацетамол и ибупрофен, поэтому их можно легко принять в дозе, превышающей рекомендуемую.
Медики также обратили внимание на то, что вакцина против гриппа не может предотвратить простуду.
Источник: Express