Врач Уннати Десаи в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала, что при первых признаках приближающейся простуды следует принять два лекарства — по одной таблетке парацетамола и ибупрофена.

Симптомы простуды

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главные симптомы простуды. Среди которых — заложенность носа, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, кашель, чихание, давление на лице и в ушах.

— Поскольку эти симптомы развиваются постепенно, вы, скорее всего, заметите приближение простуды, — говорит Десаи.

По словам медика, если вы чувствуете приближение простуды, то парацетамол и ибупрофен следует принимать вместе, в их непатентованных формах (в дозах для взрослых), а не в виде комбинированной таблетки.

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Лекарства против простуды

Десаи утверждает, что большинство таблеток от простуды и гриппа, представленных на рынке, содержат меньше парацетамола и ибупрофена, что помогает снизить температуру.

Дополнительные советы по лечению простуды, предоставленные Национальной службой здравоохранения, включают отдых и сон, обильное питье, полоскание горла соленой водой в случае болей.

Людям, у которых высокая температура и которые не чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы заниматься своей обычной деятельностью, следует стараться оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.

Эксперт напоминает, что в случае простуды мы заразны до тех пор, пока не исчезнут все симптомы, что может занять до двух недель.

Вакцина против гриппа и простуда

Отмечается, что если вы решите последовать совету доктора Десаи и принимать ибупрофен и парацетамол, вам не следует принимать лекарства от кашля и простуды.

По словам экспертов, лекарства от кашля и простуды часто также содержат парацетамол и ибупрофен, поэтому их можно легко принять в дозе, превышающей рекомендуемую.

Медики также обратили внимание на то, что вакцина против гриппа не может предотвратить простуду.

Источник: Express