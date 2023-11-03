Лікарка Уннаті Десаї в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла, що за перших ознак застуди, яка наближається, слід ужити двоє ліків – по одній пігулці парацетамолу та ібупрофену.

Симптоми застуди

Експерти Національної служби охорони здоров’я Великої Британії назвали головні симптоми застуди. Серед яких – закладеність носа, біль у горлі, головний біль, біль у м’язах, кашель, чхання, тиск на обличчі та у вухах.

– Оскільки ці симптоми розвиваються поступово, ви, найімовірніше, помітите наближення застуди, – каже Десаї.

За словами медика, якщо ви відчуваєте наближення застуди, то парацетамол та ібупрофен слід приймати разом, у їхніх непатентованих формах (у дозах для дорослих), а не у вигляді комбінованої таблетки.

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Ліки проти застуди

Десаї стверджує, що більшість таблеток від застуди та грипу, представлених на ринку, містять менше парацетамолу та ібупрофену, що допомагає знизити температуру.

Додаткові поради щодо лікування застуди, надані Національною службою охорони здоров’я, включають відпочинок і сон, рясне пиття, полоскання горла солоною водою в разі болю.

Людям, які мають високу температуру і не почуваються достатньо добре, щоб займатися своєю звичайною діяльністю, слід намагатися залишатися вдома й уникати контактів з іншими людьми.

Експерт нагадує, що в разі застуди ми заразні доти, доки не зникнуть усі симптоми, що може зайняти до двох тижнів.

Вакцина проти грипу та застуда

Зазначається, що якщо ви вирішите дослухатися до поради доктора Десаї та вживати ібупрофен і парацетамол, вам не варто приймати ліки від кашлю та застуди.

За словами експертів, ліки від кашлю та застуди часто також містять парацетамол та ібупрофен, тому їх можна легко прийняти в дозі, що перевищує рекомендовану.

Медики також звернули увагу на те, що вакцина проти грипу не може запобігти застуді.

Джерело: Express