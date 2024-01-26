О полезных свойствах шалфея знали еще в Древнем Риме, а в арабских странах верили, что он способен подарить бессмертие.

Шалфей лекарственный с давних времен применяется в медицине и кулинарии. Трава действительно помогает от различных болезней. Впрочем, как оказалось, имеет не только полезные свойства, но может и навредить. Факты ICTV расспросили у фитотерапевта Сергея Волошина о пользе шалфея, как его употреблять и кому следует быть очень осторожными с его употреблением.

Целебные свойства шалфея

Лечебными свойствами шалфей обязан прежде всего содержанию эфирного масла, состоящего более чем наполовину из туйона (токсичное вещество), а также дубильных веществ, фитонцидов и горечей.

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Именно за счет этих веществ он обладает антисептическим, антибактериальным и противовирусным действием. Отвар листьев шалфея рекомендуется пить, потому что растение богато витаминами. В его составе есть витамины группы А, Е, РР, минеральные вещества — кальций, фосфор, коллаген и железо.

Польза шалфея лекарственного огромна. Он помогает лечить почти все болезни дыхательной системы: бронхиты, пневмонии, астму, коклюш.

— Полезным будет шалфей лекарственный и при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, метеоризме, спазмах желудка, кишечника, колитах, энтероколитах, — говорит Сергей Волошин.

Шалфей лекарственный можно использовать и наружно, для лечения сыпи, язв, фурункулеза или грибкового поражения тела.

Чай из шалфея

Поскольку шалфей обладает антибактериальным и антимикробным действием, то настоем из него можно полоскать полость рта.

Чай из шалфея помогает при воспалении десен и зубов. Он снимает боль, оказывая при этом дезинфицирующее действие.

Помогает шалфей и при сухом кашле. Можно также полоскать горло настоем шалфея во время ангин. Это эффективное средство, чтобы избавиться от боли и белого налета в гортани.

— Приготовить средство просто: 1 ч. ложку измельченной травы залить 200 мл кипятка. Настоять в течение получаса, процедить и полоскать минимум 2-3 раза в течение дня, — советует травник.

А еще шалфей лекарственный обладает кровоостанавливающим и мочегонным действием.

Листья шалфея

Интересно, что в шалфее лекарственном полезными являются только листочки. Срывать и заваривать стебель растения не стоит. Инструкция, как готовить напиток, несложная.

— 1 ст. ложку смеси залить 200 мл кипятка. Настоять в течение часа, употреблять трижды в день до приема пищи, — советует фитотерапевт Сергей Волошин.

По словам травника, можно также делать примочки. Для этого надо увеличить дозировку: 2 ст. ложки на 200 мл кипятка. Настоять, процедить, отжать и можно делать марлевые компрессы или, к примеру, ватные тампоны. Ими протирать пораженные места на коже.

А еще шалфей лекарственный можно сочетать с другими травами. Например, добавлять корень солодки и иван-чай.

Противопоказания к шалфею

Запрещено употреблять шалфей лекарственный беременным и в период лактации. В первом случае это может спровоцировать выкидыш, а во втором — уменьшение лактации.

Осторожными следует быть тем, кто имеет проблемы с почками, особенно в острой стадии заболевания и людям с пониженным давлением.

— И главное — соблюдать дозировку, длительный прием шалфея может вызвать отравление. Человек может чувствовать тошноту, головокружение, шум в ушах, — говорит Сергей Волошин.

Поэтому, не следует употреблять растение дольше прописанного курса (от 1 до 2 недель). И конечно, прежде чем употреблять данное лекарственное растение, посоветуйтесь обязательно с врачом.