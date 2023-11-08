Хлоргексидин – це ефективний антисептичний і протимікробний засіб широкого спектру дії. Він придатний для дезінфекції шкіри і слизових, обробки хірургічних інструментів.

Та чи варто використовувати хлоргексидин для лікування ангіни та полоскання рота при застуді? Про це розповідає Фактам ICTV отоларинголог Ілля Рябінкін.

Чи можна полоскати горло хлоргексидином

Запалення верхніх дихальних шляхів і слизових оболонок глотки спричиняють вірусні або бактеріальні збудники.

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– Але я не раджу полоскати горло хлоргексидином, оскільки жоден місцевий чи системний засіб не має противірусної дії, – каже лікар.

Щоб полегшити біль у горлі під час вірусної інфекції, отоларинголог радить полоскати горло розчином солоної води (1/2 ч.л. солі на 200 мл води) кожні 1,5-3 години та приймати знеболювальні нестероїдні препарати (ібупрофен, парацетамол).

– Якщо процес не вірусний, а бактеріальний, то вживаємо таких самих заходів, додаючи до лікування системний антибіотик, – зауважує отоларинголог.

За його словами, жодні місцеві препарати не допоможуть – концентрація недостатня, щоб знищити збудник. А ось ризик розвитку антибіотикорезистентності флори – досить значний.