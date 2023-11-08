Хлоргексидин — это эффективное антисептическое и противомикробное средство широкого спектра действия. Он подходит для дезинфекции кожи и слизистых, обработки хирургических инструментов.

Но стоит ли использовать хлоргексидин для лечения ангины и полоскания рта при простуде? Об этом рассказывает Фактам ICTV отоларинголог Илья Рябинкин.

Можно ли полоскать горло хлоргексидином

Воспаление верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глотки вызывают вирусные или бактериальные возбудители.

— Но я не советую полоскать горло хлоргексидином, поскольку ни одно местное или системное средство не имеет противовирусного действия, — говорит врач.

Чтобы облегчить боль в горле во время вирусной инфекции, отоларинголог советует полоскать горло раствором соленой воды (1/2 ч. л. соли на 200 мл воды) каждые 1,5-3 часа и принимать обезболивающие нестероидные препараты (ибупрофен, парацетамол).

Сейчас смотрят

— Если процесс не вирусный, а бактериальный, то принимаем те же меры, добавляя к лечению системный антибиотик, — отмечает отоларинголог.

По его словам, никакие местные препараты не помогут — концентрация недостаточна, чтобы уничтожить возбудителя. А вот риск развития антибиотикорезистентности флоры достаточно велик