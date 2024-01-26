Про корисні властивості шавлії знали ще у Давньому Римі, а в арабських країнах вірили, що вона здатна подарувати безсмертя.

Шавлія лікарська з давніх-давен застосовується у медицині та кулінарії. Трава справді допомагає від різних хвороб. Утім, як виявилося, має не тільки корисні властивості, а може й нашкодити. Факти ICTV розпитали у фітотерапевта Сергія Волошина про користь шавлії, як її вживати та кому слід бути дуже обережними з її вживанням.

Цілющі властивості шавлії

Лікувальними властивостями шавлія завдячує насамперед вмісту ефірної олії, що складається більше ніж наполовину з туйону (токсична речовина), а також дубильних речовин, фітонцидів та гіркот.

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Саме за рахунок цих речовин вона має антисептичну, антибактеріальну та противірусну дії. Відвар листя шавлії рекомендується пити, бо рослина багата на вітаміни. У її складі є вітаміни групи А, Е, РР, мінеральні речовини — кальцій, фосфор, колаген і залізо.

Користь шавлії лікарської величезна. Вона допомагає лікувати майже всі хвороби дихальної системи: бронхіти, пневмонії, астму, кашлюк.

– Корисною буде шавлія лікарська і при виразці шлунка, дванадцятипалої кишки, метеоризмі, спазмах шлунка, кишківника, колітах, ентероколітах, – каже Сергій Волошин.

Шавлію лікарську можна використовувати і зовнішньо, для лікування висипів, виразок, фурункульозу чи грибкового ураження тіла.

Чай з шавлії

Оскільки шавлія має антибактеріальну та антимікробну дію, то настоєм з неї можна полоскати порожнину рота.

Чай з шавлії допомагає при запаленні ясен і зубів. Він знімає біль, водночас дезінфікуючи порожнину рота.

Допомагає шавлія і при сухому кашлі. Можна також полоскати горло настоєм шавлії під час ангін. Це ефективний засіб, щоб позбутися болю та білого нальоту в гортані.

– Приготувати засіб просто: 1 ч. ложку подрібненої трави залити 200 мл окропу. Настояти впродовж пів години, процідити і полоскати щонайменше 2-3 рази впродовж дня, – радить травник.

А ще шавлія лікарська має кровоспинну й сечогінну дії.

Листя шавлії

Цікаво, що в шавлії лікарської корисними є лише листочки. Зривати і заварювати стебло рослини не варто. Інструкція, як готувати напій, нескладна.

– 1 ст. ложку суміші залити 200 мл окропу. Настояти впродовж години, вживати тричі на день до прийому їжі, – радить фітотерапевт Сергій Волошин.

За словами травника, можна також робити примочки. Для цього треба збільшити дозування: 2 ст. ложки на 200 мл окропу. Настояти, процідити, віджати – і можна робити марлеві компреси або, наприклад, ватні тампони. Ними протирати уражені місця на шкірі.

А ще шавлію лікарську можна поєднувати з іншими травами. Наприклад, додавати корінь солодки та іван-чай.

Протипоказання до шавлії

Заборонено вживати шавлію лікарську вагітним та у період лактації. У першому випадку це може спровокувати викидень, а у другому — зменшення лактації.

Обережними слід бути й тим, хто має проблеми з нирками, особливо у гострій стадії захворювання, та людям зі зниженим тиском.

– І головне – дотримуватися дозування, оскільки довготривалий прийом шавлії може викликати отруєння. Людина може відчувати нудоту, запаморочення, шум у вухах, – каже Сергій Волошин.

Тож не слід вживати рослину довше прописаного курсу (від 1 до 2 тижнів). І звісно, перш ніж вживати цю лікарську рослину, обов’язково порадьтеся з лікарем.