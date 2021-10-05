Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) до конца года может принять еще две вакцины от коронавируса. Это препараты CureVac и Novavax.

Об этом сообщил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA доктор Марко Кавалери. По его словам, оценка вакцин должна быть завершена до конца года.

— Препарат Novavax очень интересен, поскольку в нем используется более традиционная технология, чем в вакцинах, одобренных на сегодня. Многие дозы могут ввести за пределами Европы, — отметил он.

В настоящее время агентство уже одобрило для экстренного использования вакцины от Covid-19, которые разработали компании Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Кроме того, 4 октября комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал введение бустерной дозы Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.

Эксперты рекомендовали использование третьей дозы только препарата от Pfizer для взрослых людей с обычным иммунитетом. Повторную прививку они могут сделать через шесть месяцев после второго укола.

В то же время в Украине пока не разрешили вакцинировать людей бустерными дозами. В правительстве считают, что для начала необходимо увеличить количество прививок первой и второй дозами.

Источник: La Repubblica