Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) до кінця року може схвалити ще дві вакцини від коронавірусу. Це препарати CureVac та Novavax.

Про це повідомив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері. За його словами, оцінка вакцин повинна бути завершена до кінця року.

– Препарат Novavax дуже цікавий, оскільки в ньому використовується більш традиційна технологія, ніж у вакцинах, схвалених на сьогодні. Багато доз можуть ввести за межами Європи, – зазначив він.

Нині агентство вже схвалило для екстреного використання вакцини від Covid-19, які розробили компанії Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Крім того, 4 жовтня комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендував введення бустерної дози Pfizer і Moderna для людей з ослабленим імунітетом.