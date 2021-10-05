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Вакцинація

Ще дві вакцини від Covid-19: до кінця року EMA може схвалити нові препарати

5 Жовтня 2021, 19:04 Ольга Тетеріна
Ще дві вакцини від Covid-19: до кінця року EMA може схвалити нові препарати
Джерело: Depositphotos

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) до кінця року може схвалити ще дві вакцини від коронавірусу. Це препарати CureVac та Novavax.

Про це повідомив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері. За його словами, оцінка вакцин повинна бути завершена до кінця року.

– Препарат Novavax дуже цікавий, оскільки в ньому використовується більш традиційна технологія, ніж у вакцинах, схвалених на сьогодні. Багато доз можуть ввести за межами Європи, – зазначив він.

Нині агентство вже схвалило для екстреного використання вакцини від Covid-19,  які розробили компанії Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.

Крім того, 4 жовтня комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендував введення бустерної дози Pfizer і Moderna для людей з ослабленим імунітетом.

Експерти рекомендували використання третьої дози лише препарату від Pfizer для дорослих людей зі звичайним імунітетом. Повторне щеплення вони можуть зробити через шість місяців після другого уколу.

Водночас в Україні поки що не дозволили вакцинувати людей бустерними дозами. В уряді вважають, що для початку необхідно збільшити кількість щеплень першою та другою дозами.

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Джерело: La Repubblica

Теги
Європейський Союз , Вакцини , Коронавірус Covid-19
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