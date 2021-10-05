Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) до кінця року може схвалити ще дві вакцини від коронавірусу. Це препарати CureVac та Novavax.
Про це повідомив керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями EMA доктор Марко Кавалері. За його словами, оцінка вакцин повинна бути завершена до кінця року.
– Препарат Novavax дуже цікавий, оскільки в ньому використовується більш традиційна технологія, ніж у вакцинах, схвалених на сьогодні. Багато доз можуть ввести за межами Європи, – зазначив він.
Нині агентство вже схвалило для екстреного використання вакцини від Covid-19, які розробили компанії Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson.
Крім того, 4 жовтня комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) рекомендував введення бустерної дози Pfizer і Moderna для людей з ослабленим імунітетом.
Експерти рекомендували використання третьої дози лише препарату від Pfizer для дорослих людей зі звичайним імунітетом. Повторне щеплення вони можуть зробити через шість місяців після другого уколу.
Водночас в Україні поки що не дозволили вакцинувати людей бустерними дозами. В уряді вважають, що для початку необхідно збільшити кількість щеплень першою та другою дозами.
Джерело: La Repubblica