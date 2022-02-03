Фармацевтическая компания Bharat Biotech в Индии производит назальную вакцину от Covid-19, которая может стать лучшим бустером, останавливая коронавирус в дыхательных путях.

Имеющиеся в настоящее инъекционные время вакцины обеспечивают мощный и продолжительный иммунитет против тяжелых заболеваний, как показали несколько недавно проведенных исследований.

Но их защита от заражения коронавирусом носит временный характер и может дать сбой по мере появления новых вариантов вируса — недостаток, который вызвал разговоры о регулярных повторных прививках.

Назальные вакцины могут быть лучшим способом предотвращения инфекций в долгосрочной перспективе, потому что они обеспечивают защиту именно там, где это необходимо для борьбы с вирусом: на слизистой оболочке дыхательных путей, куда коронавирус впервые попадает.

Bharat Biotech входит в число ведущих мировых производителей вакцин. Его самый известный продукт, Covaxin, разрешен для предотвращения Covid-19 в Индии и многих других странах. Но экспериментальная назальная вакцина может изменить правила игры.

Иммунизация населения с помощью назальной или пероральной Covid-вакцины будет быстрее в разгар всплеска, чем инъекции, которые требуют навыков и времени для введения.

Назальная вакцина, вероятно, будет более приемлемой для многих людей, а особенно для детей, чем болезненные уколы, и позволит обойти нехватку игл, шприцев и других материалов.

Отметим, что во всем мире разрабатывается не менее дюжины других назальных вакцин, некоторые из них сейчас проходят третью фазу испытания.

Но препарат Bharat Biotech может стать первым. В январе компания получила разрешение на испытания назального спрея в Индии в качестве бустерной дозы для людей, которые уже получили две прививки от Covid-19.

Напомним, что группа исследователей Массачусетского технологического института разработала способ доставки РНК-вакцины в капсуле, которую можно просто проглотить.

Источник: Bharat Biotech