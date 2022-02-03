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Эффективная профилактика Covid-19: зубная паста обезвреживает 99,9% вируса

3 февраля 2022, 12:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
зубы
Источник: Depositphotos

Лабораторные исследования, которые проводились Исследовательским институтом общественного здравоохранения Университета Ратгерса и региональными лабораториями биобезопасности в США, показывают, что зубные пасты, содержащие цинк или олово, и составы для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) нейтрализуют вирус, вызывающий Covid-19, на 99,9%.

Исследования являются частью программы, которая включает клинические исследования среди инфицированных людей для оценки эффективности средств по уходу за полостью рта в снижении количества вируса во рту, потенциально замедляя передачу вируса Covid-19.

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Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19, за счет временного уменьшения количества вируса во рту.

Напомним, что по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть мелкими частицами, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет, чихает, поет, разговаривает или дышит.

Источник: BDJ

Теги
Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Профілактика
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