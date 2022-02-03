Лабораторні дослідження, які проводилися Дослідним інститутом громадського здоров’я Університету Ратгерса і регіональними лабораторіями біобезпеки у США, показують, що зубні пасти, які містять цинк або олово, і склади для полоскання рота з хлоридом цетилпіридиній (CPC) нейтралізують вірус, що викликає Covid-19, на 99,9%.

Дослідження є частиною програми, яка включає клінічні дослідження серед інфікованих людей для оцінки ефективності засобів по догляду за порожниною рота в зниженні кількості вірусу в роті, потенційно сповільнюючи передачу вірусу Covid-19.

Результати показують, що деякі зубні пасти і рідини для полоскання рота можуть допомогти зменшити поширення SARS-CoV-2, вірусу, що викликає Covid-19, за рахунок тимчасового зменшення кількості вірусу в роті.

Нагадаємо, що за даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, коронавірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, тобто дрібними частинками, які утворюються, коли інфікована людина кашляє, чхає, співає, розмовляє або дихає.

Джерело: BDJ