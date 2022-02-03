Фармацевтична компанія Bharat Biotech в Індії виробляє назальну вакцину від Covid-19, яка може стати кращим бустером, зупиняючи коронавірус в дихальних шляхах.

Наявні наразі ін’єкційні вакцини забезпечують потужний і тривалий імунітет проти важких захворювань, як показали кілька недавно проведених досліджень.

Але їхній захист від зараження коронавірусом носить тимчасовий характер і може дати збій у міру появи нових варіантів вірусу – недолік, який викликав розмови про регулярні повторні щеплення.

Назальні вакцини можуть бути найкращим способом запобігання інфекцій в довгостроковій перспективі, тому що вони забезпечують захист саме там, де це необхідно для боротьби з вірусом: на слизовій оболонці дихальних шляхів, куди коронавірус вперше потрапляє.

Bharat Biotech входить до числа провідних світових виробників вакцин. Його найвідоміший продукт, Covaxin, дозволений для запобігання Covid-19 в Індії та багатьох інших країнах. Але експериментальна назальна вакцина може змінити правила гри.

Імунізація населення за допомогою назальної або пероральної Covid-вакцини буде швидше в розпал сплеску, ніж ін’єкції, які вимагають навичок і часу для введення.

Назальна вакцина, ймовірно, буде більш прийнятною для багатьох людей, а особливо для дітей, ніж болючі уколи, і дозволить обійти нестачу голок, шприців та інших матеріалів.

Відзначимо, що в усьому світі розробляється не менше дюжини інших назальних вакцин, деякі з них зараз проходять третю фазу випробування.

Але препарат Bharat Biotech може стати першим. У січні компанія отримала дозвіл на випробування назального спрею в Індії в якості бустерної дози для людей, які вже отримали два щеплення від Covid-19.

Нагадаємо, що група дослідників Массачусетського технологічного інституту розробила спосіб доставки РНК-вакцини в капсулі, яку можна просто проковтнути.

Джерело: Bharat Biotech