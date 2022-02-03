Група дослідників Массачусетського технологічного інституту розробила спосіб доставки РНК-вакцини в капсулі, яку можна просто проковтнути.

Як і більшість вакцинальних препаратів, РНК-вакцини необхідно вводити ін’єкційно, що може стати перешкодою для людей, які бояться голок.

Крім того, цей підхід можна також використовувати для доставки інших видів терапевтичних РНК або ДНК безпосередньо в травний тракт, що може полегшити лікування шлунково-кишкових розладів, зокрема виразкових патологій.

– Нуклеїнові кислоти, зокрема РНК, можуть бути надзвичайно чутливі до деградації, особливо в травному тракті. Подолання цієї проблеми відкриває кілька підходів до терапії, включаючи можливу пероральну вакцинацію, – говорить гастроентеролог Джованні Траверсо.

Протягом декількох років вчені розробляли нові способи доставки ліків у шлунково-кишковий тракт. У 2019 році дослідники розробили капсулу, яка після проковтування може помістити тверді ліки, зокрема інсулін, в слизову оболонку шлунка.

Таблетка розміром з чорницю має високий крутий купол, що нагадує леопардову черепаху. Так само, як черепаха здатна випрямитися, якщо перевернеться на спину, капсула здатна орієнтуватися так, щоб її вміст можна було ввести в слизову оболонку шлунка.

У 2021 році дослідники показали, що вони можуть використовувати капсулу для доставки великих молекул, як-от моноклональні антитіла, у рідкій формі. Далі дослідники вирішили спробувати використовувати капсулу для доставки нуклеїнових кислот, які також є великими молекулами.

Нуклеїнові кислоти схильні до деградації при потраплянні до організму, тому вони повинні переноситися захисними частинками. Для цього дослідження команда використовувала новий тип полімерних наночастинок, які можуть з високою ефективністю доставляти РНК.

Тепер дослідники планують з’ясувати, чи можуть вони створити системну імунну відповідь шляхом доставки мРНК-вакцини з використанням їхньої капсули. Цей підхід також може бути використаний для створення цілеспрямованих методів подолання шлунково-кишкових захворювань, які важко піддаються лікуванню традиційними підшкірними ін’єкціями.

Джерело: MIT News