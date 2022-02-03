Як захистити дитину від Омікрона – прості рекомендації

Наразі важливо захистити дитину від коронавірусу, особливо під час хвилі Омікрона, штаму, який частіше вражає саме підлітків та дітей.
Лікарка-педіатр, кандидатка медичних наук Ганна Горбань під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я озвучила базові рекомендації.
Як захистити дитину від Омікрона?
- Дітям з 12 років зробити щеплення від коронавірусу.
- Вести здоровий спосіб життя.
- Мати раціональне харчування.
- Займатися спортом.
- Зробити щеплення від грипу, пневмококу та всього, що рекомендують лікарі.
В Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. Через новий штам Омікрон почали частіше хворіти діти. За минулу добу Covid-19 підтверджено у 39 620 осіб, з них 4 446 дітей.
Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 210 осіб, одужати вдалося 9 380 людям.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 136 осіб. Щоб уникнути складних наслідків захворювання, фахівці рекомендують вчасно вакцинуватися від коронавірусу.