Як захистити дитину від Омікрона – прості рекомендації

Наразі важливо захистити дитину від коронавірусу, особливо під час хвилі Омікрона, штаму, який частіше вражає саме підлітків та дітей.

Лікарка-педіатр, кандидатка медичних наук Ганна Горбань під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я озвучила базові рекомендації.

Як захистити дитину від Омікрона?

Дітям з 12 років зробити щеплення від коронавірусу. Вести здоровий спосіб життя. Мати раціональне харчування. Займатися спортом. Зробити щеплення від грипу, пневмококу та всього, що рекомендують лікарі.

В Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. Через новий штам Омікрон почали частіше хворіти діти. За минулу добу Covid-19 підтверджено у 39 620 осіб, з них 4 446 дітей.

Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 210 осіб, одужати вдалося 9 380 людям.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 136 осіб. Щоб уникнути складних наслідків захворювання, фахівці рекомендують вчасно вакцинуватися від коронавірусу.