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Как защитить ребенка от Омикрона – простые рекомендации

3 февраля 2022, 12:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
діти, коронавірус
Источник: Depositphotos

Сейчас важно защитить ребенка от коронавируса, особенно во время волны Омикрона, штамма, который чаще поражает именно подростков и детей.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Горбань во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье озвучила базовые рекомендации.

Как защитить ребенка от Омикрона?

  1. Детям в 12 лет сделать прививку от коронавируса.
  2. Вести здоровый образ жизни.
  3. Иметь рациональное питание.
  4. Заниматься спортом.
  5. Сделать прививку от гриппа, пневмококка и всего, что рекомендуют врачи.
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В Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нового штамма Омикрон стали чаще болеть дети. За прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 39 620 человек, из них 4 446 детей.

В то же время от осложнений, вызванных Covid-19, за последние 24 часа умерли 210 человек, выздороветь удалось 9 380 людям.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 4 136 человек. Чтобы избежать сложных последствий заболевания, специалисты рекомендуют вовремя вакцинироваться от коронавируса.

Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , Штамм Омикрон
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