Как защитить ребенка от Омикрона – простые рекомендации

Сейчас важно защитить ребенка от коронавируса, особенно во время волны Омикрона, штамма, который чаще поражает именно подростков и детей.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Горбань во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье озвучила базовые рекомендации.

Как защитить ребенка от Омикрона?

Детям в 12 лет сделать прививку от коронавируса. Вести здоровый образ жизни. Иметь рациональное питание. Заниматься спортом. Сделать прививку от гриппа, пневмококка и всего, что рекомендуют врачи.

В Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за нового штамма Омикрон стали чаще болеть дети. За прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 39 620 человек, из них 4 446 детей.

В то же время от осложнений, вызванных Covid-19, за последние 24 часа умерли 210 человек, выздороветь удалось 9 380 людям.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 4 136 человек. Чтобы избежать сложных последствий заболевания, специалисты рекомендуют вовремя вакцинироваться от коронавируса.