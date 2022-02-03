В Украине дети нередко страдают от последствий коронавируса, а именно от мультисистемного воспалительного синдрома (PIMS-синдрома).

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Горбань во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье рассказала, что это такое и как он проявляется.

— Мультисистемный воспалительный синдром – это то, что случается после того, как коронавирус побывал в организме. Может возникать через две-три недели или даже позже. Это аутоиммунная атака, направленная на отдельные органы, в организме есть воспаление без инфекционного агента, – объясняет Анна Горбань.

По ее словам, мультисистемный воспалительный синдром отличается от постковида тем, что во время первого есть нарушения в анализах крови.

Он может быть даже у детей, которые легко болели.

– Мой первый случай произошел два года назад. Тогда мама упомянула, что у ребенка на несколько часов было повышение температуры. Он чувствовал себя хорошо, ему дали Ибупрофен – и он в тот же день пошел в школу. То есть ребенок даже не был изолирован, не был диагностирован, – делится врач.

Однако через две недели было значительное ухудшение состояния.

– Мать обратилась с тем, что у ребенка был страх смерти, ему было 12 лет. Были ужасные боли в животе, которые не убирались обычными обезболивающими. И мы первые сутки не могли понять, это истинная или психосоматическая боль. Мы сделали анализы, которые подтвердили воспаление всего кишечника. Эти боли продолжались больше месяца. Были плохие анализы мочи, пострадали очень почки, – рассказывает Анна Горбань.

Украинские врачи сталкиваются с такими случаями, поэтому следует внимательнее следить за состоянием здоровья детей и обращаться к врачу в случае тревожных симптомов.