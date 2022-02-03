В Україні діти нерідко потерпають від наслідків коронавірусу, а саме від мультисистемного запального синдрому (PIMS-синдрому).

Лікарка-педіатр, кандидатка медичних наук Ганна Горбань під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповіла, що це таке та як він проявляється.

– Мультисистемний запальний синдром – це те, що трапляється після того, як коронавірус побував в організмі. Може виникати через два-три тижні чи навіть пізніше. Це автоімунна атака, направлена на окремі органи, організм має запалення без інфекційного агента, – пояснює Ганна Горбань.

За її словами, мультисистемний запальний синдром відрізняється від постковіду тим, що під час першого є порушення в аналізах крові.

Він може бути навіть у тих дітей, які легко хворіли.

– Мій перший випадок стався два роки тому. Тоді мама згадала, що у дитини на декілька годин було підвищення температури. Вона почувалася добре, їй дали Ібупрофен – і вона у той же день пішла у школу. Тобто дитина навіть не була ізольована, не була діагностована, – ділиться лікарка.

Проте через два тижні було значне погіршення стану.

– Мати звернулася з тим, що у дитини був страх смерті, їй було 12 років. Були шалені болі у животі, які не прибиралися звичайними знеболювальними. І ми першу добу не могли зрозуміти, чи це істинний, чи психосоматичний біль. Ми зробили аналізи, які підтвердили запалення усього кишківника. Ці болі тривали понад місяць. Були погані аналізи сечі, постраждали дуже нирки, – розповідає Ганна Горбань.

Українські лікарі зустрічаються з такими випадками, тому треба уважніше стежити за станом здоров’я дітей та звертатися до лікаря у разі тривожних симптомів.