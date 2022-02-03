Группа исследователей Массачусетского технологического института разработала способ доставки РНК-вакцины в капсуле, которую можно просто проглотить.

Как и большинство вакцинальных препаратов, РНК-вакцины необходимо вводить инъекционно, что может стать препятствием для людей, которые боятся игл.

Кроме того, этот подход можно также использовать для доставки других видов терапевтических РНК или ДНК непосредственно в пищеварительный тракт, что может облегчить лечение желудочно-кишечных расстройств, таких как язвенные патологии.

— Нуклеиновые кислоты, в частности РНК, могут быть чрезвычайно чувствительны к деградации, особенно в пищеварительном тракте. Преодоление этой проблемы открывает несколько подходов к терапии, включая возможную пероральную вакцинацию, — говорит гастроэнтеролог Джованни Траверсо.

В течение нескольких лет ученые разрабатывали новые способы доставки лекарств в желудочно-кишечный тракт. В 2019 году исследователи разработали капсулу, которая после проглатывания может поместить твердые лекарства, такие как инсулин, в слизистую оболочку желудка.

Таблетка размером с чернику имеет высокий крутой купол, напоминающий леопардовую черепаху. Точно так же, как черепаха способна выпрямиться, если перевернется на спину, капсула способна ориентироваться так, чтобы ее содержимое можно было ввести в слизистую оболочку желудка.

В 2021 году исследователи показали, что они могут использовать капсулу для доставки больших молекул, таких как моноклональные антитела, в жидкой форме. Далее исследователи решили попробовать использовать капсулу для доставки нуклеиновых кислот, которые также представляют собой большие молекулы.

Нуклеиновые кислоты подвержены деградации при попадании в организм, поэтому они должны переноситься защитными частицами. Для этого исследования команда использовала новый тип полимерных наночастиц, которые могут с высокой эффективностью доставлять РНК.

Теперь исследователи планируют выяснить, могут ли они создать системный иммунный ответ путем доставки мРНК-вакцины с использованием их капсулы. Этот подход также может быть использован для создания целенаправленных методов терапии желудочно-кишечных заболеваний, которые трудно поддаются лечению традиционными подкожными инъекциями.

Источник: MIT News