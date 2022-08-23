Великобритания будет испытывать вакцину против оспы обезьян в крошечных дозах на фоне дефицита этого препарата. Представители здравоохранения заявляют, что прививка может быть одинаковой эффективной при пятикратно меньшей дозировке, поскольку запасы вакцины в стране скоро закончатся.

Сообщается, что прививки будут вводить по 0,1 мл вместо 0,5 мл.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что к концу этой недели должен быть израсходован первоначальный заказ на 50 тыс. вакцин против оспы обезьян.

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Этот шаг может растянуть сокращающиеся запасы в Великобритании до следующего месяца, когда должен поступить еще один заказ на 100 тыс. доз.

Отмечается, что новый метод вакцинации, называемый дробным дозированием, использовался при других вспышках таких болезней, как желтая лихорадка и полиомиелит, когда спрос на прививки превышал предложение.

С момента начала нынешней глобальной вспышки вируса в мае в Великобритании было выявлено около 3 200 случаев оспы обезьян.

Почти все эти инфекции были зарегистрированы среди мужчин-геев или бисексуалов, причем около 70% случаев выявлено в Лондоне.

Весной Великобритания запустила кампанию по вакцинации против оспы обезьян среди групп риска. Речь идет о вакцине Imvanex против оспы, эффективность которой составила 85%, поскольку эти два вируса тесно связаны между собой.