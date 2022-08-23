Велика Британія буде випробовувати вакцину проти віспи мавп у крихітних дозах на тлі дефіциту цього препарату. Представники охорони здоров’я заявляють, що щеплення може бути однаково ефективним при п’ятикратно меншому дозуванні, оскільки запаси вакцини в країні скоро закінчаться.

Повідомляється, що щеплення вводитимуть по 0,1 мл замість 0,5 мл.

Це сталося лише через кілька днів після того, як Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) повідомило, що до кінця цього тижня має бути витрачено початкове замовлення на 50 тис. вакцин проти віспи мавп.

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Цей крок може розтягнути скорочуються запаси у країні до наступного місяця, коли має надійти ще одне замовлення на 100 тис. доз.

Відзначається, що новий метод вакцинації, званий дробовим дозуванням, використовувався при інших спалахах таких хвороб, як жовта лихоманка і поліомієліт, коли попит на щеплення перевищував пропозицію.

З моменту початку нинішньої глобальної спалаху вірусу в травні у Великій Британії було виявлено близько 3 200 випадків віспи мавп.

Майже всі ці інфекції були зареєстровані серед чоловіків-геїв або бісексуалів, причому близько 70% випадків виявлено в Лондоні.

Навесні Велика Британія запустила кампанію з вакцинації проти віспи мавп серед груп ризику. Йдеться про вакцину Imvanex проти віспи, ефективність якої склала 85%, оскільки ці два віруси тісно пов’язані між собою.