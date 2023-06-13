Сейчас ношение контактных линз становится все более популярным. С их помощью можно скорректировать близорукость и дальнозоркость, астигматизм и даже изменить цвет глаз.

Однако иногда люди забывают о том, как правильно пользоваться линзами и что нельзя делать в любом случае. Что будет, если уснуть в линзах – читайте в материале.

Что будет, если уснуть в линзах

По словам офтальмолога Дмитрия Павленко, если вы носите контактные линзы, то наверняка бывало, что вы в них засыпали. А проснувшись – почувствовали как минимум сильную пересушенность глаз. По данным американского центра Disease Control and Prevention (CDC), сон в линзах – самое частое нарушение правил их ношения.

На самом деле временное покраснение и сухость в глазах, в результате которых с утра трудно снять линзы – это лишь вершина айсберга. Для глаз важно получать кислород и увлажнение. Поэтому офтальмологи не советуют спать в линзах вообще.

Даже в тех, кто имеет отметку день и ночь. Когда глаз пересыхает, а человек пытается снять линзу – это может повредить прозрачную переднюю часть глаза (роговицу). Более того, сон в линзах повышает риск получить инфекцию глаза. А некоторые инфекции могут быть достаточно тяжелыми, ведь на их возбудителей не действует большинство препаратов.

Что еще нельзя делать в линзах

По словам врача, нужно соблюдать гигиену, не перенашивать линзы, и не только не спать в них, но и не плавать, регулярно менять контейнер и не тереть глаза грязными руками. Следуя этим советам, вы можете максимально наслаждаться положительными моментами линз и качественным зрением без неприятных осложнений.