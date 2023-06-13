Зараз носіння контактних лінз стає все популярнішим. З їхньою допомогою можна скоригувати короткозорість і далекозорість, астигматизм і навіть змінити колір очей.

Однак іноді люди забувають про те, як правильно користуватися лінзами та що не можна робити у будь-якому разі. Що буде, якщо заснути в лінзах – читайте в матеріалі.

Що буде, якщо заснути в лінзах

За словами офтальмолога Дмитра Павленка, якщо ви носите контактні лінзи, то, напевно, бувало, що ви в них засинали. А прокинувшись – відчували як мінімум сильну пересушеність очей. За даними американського центру Disease Control and Prevention (CDC), спання в лінзах – найчастіше порушення правил їхнього носіння.

Насправді тимчасове почервоніння та сухість в очах, через що важко зранку зняти лінзи – це лише вершина айсберга. Для очей важливо отримувати кисень і зволоження. Тому офтальмологи не рекомендують спати в лінзах взагалі.

Навіть у тих, що мають позначку день та ніч. Коли око пересихає, а людина намагається зняти лінзу – це може пошкодити передню прозору частину ока (рогівку).

Понад те, спання в лінзах підвищує ризик отримати інфекцію ока. А деякі інфекції можуть бути досить важкими, адже на їх збудників не діє більшість препаратів.

Що ще не можна робити у лінзах

За словами лікаря, потрібно дотримуватися гігієни, не переношувати лінзи, і не тільки не спати в них, а й не плавати, регулярно міняти контейнер та не терти очі брудними руками. Дотримуючись цих порад, ви зможете максимально насолоджуватися позитивними моментами лінз і якісним зором без неприємних ускладнень.