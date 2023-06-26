Что нельзя есть перед анализом крови на сахар — ответ врача

Время от времени каждый человек должен сдавать анализ крови на сахар. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вообще рекомендует после 40 лет сдавать такой анализ каждые три года.

Анализ крови на сахар позволяет проверить работу организма, выявить некоторые нарушения и даже серьезные болезни, например, диабет.

Чтобы результаты теста были максимально точными, перед забором биологического материала нужно соблюдать определенные правила.

Что нельзя есть перед сдачей крови на сахар — Факты ICTV спросили у врача-эндокринолога Илоны Ханько.

Как подготовиться к анализу крови на сахар

Анализ проводится только утром и натощак, независимо от того, берут кровь из пальца или вены.

Илона Ханько отмечает, что перед сдачей крови на глюкозу нужно соблюдать два правила:

За день до сдачи крови нельзя злоупотреблять сладостями и жирными продуктами. Ведь это может повлиять на результаты обследования. Перед анализом на сахар нужно выдержать не менее 8 часов голода, то есть нельзя ничего есть поздно вечером и утром.

— Вы должны поужинать не очень поздно. А следующий ваш прием пищи должен быть уже утром после сдачи крови на сахар, — советует эндокринолог.

Врач-эндокринолог добавляет, если поесть перед сдачей анализа, особенно что-то жирное или сладкое, то в крови будет много микрочастиц жира. Соответственно, не удастся сделать качественное обследование, ведь результат будет не точным.

— Пить воду в это время можно, но не сладкую, а обычную, — добавляет Ханько.

Также специалисты не советуют чистить зубы или жевать жвачку перед анализом. Поскольку даже минимальные дозы сахара, содержащиеся в них, могут повлиять на результат исследования.

Норма показателей глюкозы в крови

Норма глюкозы (сахара) в крови для взрослого человека — 3,5-5,7 ммоль/л.

Для детей — 4,2-6,4 ммоль/л .

. У пожилых людей и во время беременности – 3,3-6,5 ммоль/л.

Обратите внимание, что в течение дня, в зависимости от многих факторов, уровень глюкозы в крови может варьироваться — повышаться или понижаться. Это нормально.

Если он изменяется в нормальном диапазоне, тогда все в порядке, однако если он опускается ниже (гипогликемия) или выше (гипергликемия) здорового диапазона и не лечится, это может стать опасным.